НАТО заходит в штаб ВСУ: что известно о создании закрытого совета генералов

При главнокомандующем ВСУ начал работу новый стратегический орган – Военный экспертный совет ARES (Allied Reform and Expert Support), в который вошли ведущие западные военные. Об этом сообщили в Генштабе Украины.

Военный совет ARES. Фото: из открытых источников

Главная задача структуры – объединить украинский боевой опыт с лучшими практиками стран-партнеров для ускоренной трансформации армии. Совет будет консультировать руководство ВСУ по вопросам повышения эффективности управления, модернизации системы обеспечения и внедрения институциональных реформ.

Ключевыми направлениями работы станут развитие военной науки и образования, улучшение логистики и снабжения, а также стратегическая поддержка решений главнокомандующего.

Возглавил новый орган Ричард Ширрефф – бывший заместитель Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе. Его назначение сигнализирует о глубокой интеграции украинской армии с западными структурами безопасности.

В состав ARES вошли влиятельные военные с глобальным опытом. Среди них Дэвид Петреус, который руководил американскими операциями в Ираке и Афганистане, а также занимал пост директора ЦРУ. Также в совете представлены Манфред Нильсон, Павел Мацко, Мартин Джон Коннелл, канадские генералы Эндрю Лесли и Патрик Карпентье, а также представитель норвежских ВМС Ганс Хелсет.

В Генштабе подчеркивают, что речь идет не о формальном органе, а о практическом инструменте реформ, который должен усилить боеспособность ВСУ в условиях затяжной войны. Первое заседание ARES ожидается в ближайшее время.

Создание такого совета демонстрирует переход Украины к новой модели развития армии – с опорой на международную экспертизу и стандарты НАТО.

