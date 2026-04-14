Тайные каналы с Москвой: Буданов раскрыл, почему переговоры держат в тени

Украина сознательно скрывает детали неофициальных контактов с Россией, чтобы не ослабить собственные позиции на переговорах. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, Киев поддерживает ограниченные и закрытые каналы коммуникации с представителями российской стороны. Речь идет о тех, кто, несмотря на политическую риторику, трезво оценивает ситуацию на фронте и реальные ресурсы обеих стран. Такие контакты, как отметил Буданов, позволяют Украине лучше понимать возможные сценарии развития событий и позиции Москвы.

При этом украинская сторона намеренно не раскрывает подробности этих диалогов. Буданов подчеркнул, что любая публичность или давление на участников переговоров со стороны РФ может привести к серьезным последствиям.

"В худшем случае их могут устранить. Это не только человеческая трагедия, но и удар по нашим интересам", — отметил он.

По его словам, если подобное произойдет, новые участники переговоров будут действовать гораздо осторожнее или вовсе откажутся от компромиссов, опасаясь за собственную безопасность.

Глава ОП также дал понять, что наличие таких каналов не означает политических уступок, а является инструментом прагматичной оценки противника. В условиях затяжной войны Украина вынуждена использовать все доступные способы получения информации и влияния на ситуацию.

Эксперты отмечают, что подобная стратегия соответствует практике многих вооруженных конфликтов, где неофициальные контакты играют ключевую роль в подготовке возможных договоренностей. Однако в случае с Россией риски для участников таких переговоров остаются особенно высокими, что делает конфиденциальность критически важной.

