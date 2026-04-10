Контакт с РФ не прекратился: Буданов сделал неожиданное заявление

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина поддерживает контакт с Россией. Ключевой вопрос, который подымает Киев во время этих контактов – попытки провести обмен пленными. Как передает портал "Комментарии", об этом глава ОП рассказа в интервью "Укринформу".

На вопрос журналиста, есть ли контакты с россиянами сейчас, глава ОП и бывший глава ГУР ответил лаконично: "Есть".

Кирилл Буданов отметил, что во время этих контактов речь идет "о вопросах, которыми мы занимаемся", а также о том, чтобы в ближайшее время состоялся обмен военнопленными. Рассматривается дата Пасхи.

"Мы надеемся. За день до или за день после (Пасхи – ред.), но можно ожидать. Мы все ожидаем", – заявил Кирилл Буданов.

Отметим, в ходе этого же разговора Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Верховной Раде, которая в последние недели вызывала опасения из-за нестабильного голосования, не переросла в полноценный кризис. Проблему удалось оперативно урегулировать благодаря серии закрытых переговоров с народными депутатами.

По его словам, речь шла не о системном сбое, а о временных трудностях, которые удалось преодолеть. В Офисе президента провели ряд личных встреч с парламентариями, в результате чего достигли договоренностей о дальнейшем взаимодействии.

