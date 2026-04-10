Контакт із РФ не припинився: Буданов зробив несподівану заяву

Глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Україна підтримує контакт із Росією. Ключове питання, яке порушує Київ під час цих контактів – спроби провести обмін полоненими. Як передає портал "Коментарі", про це голова ВП оповідання в інтерв'ю "Укрінформу".

Переговори. Фото: з відкритих джерел

На запитання журналіста, чи зараз контакти з росіянами, голова ОП і колишній голова ГУР відповів лаконічно: "Є".

Кирило Буданов зазначив, що під час цих контактів йдеться "про питання, якими ми займаємося", а також про те, щоб найближчим часом відбувся обмін військовополоненими. Розглядається дата Великодня.

"Ми сподіваємося. За день до або за день після (Великодня – ред.), але можна очікувати. Ми всі очікуємо", – заявив Кирило Буданов.

Зазначимо, під час цієї ж розмови Кирило Буданов заявив, що ситуація у Верховній Раді, яка останніми тижнями викликала побоювання через нестабільне голосування, не переросла у повноцінну кризу. Проблему вдалося оперативно врегулювати завдяки серії закритих переговорів із народними депутатами.

За його словами, йшлося не про системний збій, а про тимчасові труднощі, які вдалося подолати. В Офісі президента провели низку особистих зустрічей з парламентаріями, внаслідок чого досягли домовленостей щодо подальшої взаємодії.

