Контакт із РФ не припинився: Буданов зробив несподівану заяву

Кравцев Сергей
Глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Україна підтримує контакт із Росією. Ключове питання, яке порушує Київ під час цих контактів – спроби провести обмін полоненими. Як передає портал "Коментарі", про це голова ВП оповідання в інтерв'ю "Укрінформу".
Переговори. Фото: з відкритих джерел
На запитання журналіста, чи зараз контакти з росіянами, голова ОП і колишній голова ГУР відповів лаконічно: "Є".
Кирило Буданов зазначив, що під час цих контактів йдеться "про питання, якими ми займаємося", а також про те, щоб найближчим часом відбувся обмін військовополоненими. Розглядається дата Великодня.
Зазначимо, під час цієї ж розмови Кирило Буданов заявив, що ситуація у Верховній Раді, яка останніми тижнями викликала побоювання через нестабільне голосування, не переросла у повноцінну кризу. Проблему вдалося оперативно врегулювати завдяки серії закритих переговорів із народними депутатами.
За його словами, йшлося не про системний збій, а про тимчасові труднощі, які вдалося подолати. В Офісі президента провели низку особистих зустрічей з парламентаріями, внаслідок чого досягли домовленостей щодо подальшої взаємодії.
