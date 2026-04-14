Таємні канали з Москвою: Буданов розкрив, чому переговори тримають у тіні

Україна свідомо приховує деталі неофіційних контактів із Росією, щоби не послабити власні позиції на переговорах. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив глава офісу президента Кирило Буданов.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Київ підтримує обмежені та закриті канали комунікації з представниками російської сторони. Йдеться про тих, хто, незважаючи на політичну риторику, тверезо оцінює ситуацію на фронті та реальні ресурси обох країн. Такі контакти, як зазначив Буданов, дозволяють Україні краще розуміти можливі сценарії розвитку подій та позиції Москви.

При цьому українська сторона навмисно не розкриває подробиць цих діалогів. Буданов наголосив, що будь-яка публічність чи тиск на учасників переговорів з боку РФ може призвести до серйозних наслідків.

"У найгіршому випадку їх можуть усунути. Це не лише людська трагедія, а й удар по наших інтересах", — зазначив він.

За його словами, якщо таке станеться, нові учасники переговорів діятимуть набагато обережніше або зовсім відмовляться від компромісів, побоюючись за власну безпеку.

Глава ОП також дав зрозуміти, що наявність таких каналів не означає політичних поступок, а є інструментом прагматичної оцінки супротивника. В умовах затяжної війни Україна змушена використовувати всі доступні засоби отримання інформації та впливу на ситуацію.

Експерти зазначають, що така стратегія відповідає практиці багатьох збройних конфліктів, де неофіційні контакти відіграють ключову роль у підготовці можливих домовленостей. Однак у випадку Росії ризики для учасників таких переговорів залишаються особливо високими, що робить конфіденційність критично важливою.

