Россияне смещают границу Украины: в DeepState раскрыли тревожные детали

Российские оккупанты продвинулись около двух сел на Сумщине, вблизи границы с Россией. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Новодмитровки и Степки", — отметили аналитики.

Еще раньше: 14 апреля в DeepState заявили, что российские войска продолжают создавать буферную зону вдоль государственной границы Сумской области.

Аналитики сообщили, что в настоящее время новообразованная площадь контроля и инфильтрации противника (красная и серая зоны) вдоль границ Сумской области составляет около 150 кв км.

Стоит отметить, спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире общенационального телемарафона рассказал, что за последние 10 дней российские захватчики активно усиливают давление на приграничные районы Сумщины, пытаясь захватывать села вблизи границы. Гражданское население из этих районов уже эвакуировано.

По словам спикера, наблюдается активное давление в районе сел Грабовского и Миропольского Сумской области.

"В целом вдоль границы россияне довольно активно последние десять дней пытаются захватывать именно населенные пункты на самой границе", — рассказал Трегубов.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупанты усилили давление на Сумском направлении. Россияне пытаются расширить зоны контроля в приграничных районах.

