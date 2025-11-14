Росіяни продовжують продавлювати фронт: у якій області захопили населений пункт

Російська окупаційна армія захопила село Степова Новоселівка Куп'янського району Харківської області. Про це йдеться у оновленому звіті моніторингового проекту DeepState.

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Ворог окупував Степову Новоселівку, а також просунувся поблизу Солодкого та Новоуспенівського", — сказано в повідомленні.

"Дійсно, через те, що противник доволі інтенсивно здійснював обстріли і вогневий вплив на наші позиції з деяких населених пунктів, зокрема це Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка – довелося відійти на більш вигідні позиції. Крім того, противник нарощував свою вогневу активність. Тому довелось займати нові позиції, але зараз ми противника зупинили", — заявив речник.



