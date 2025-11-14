Росіяни продовжують продавлювати фронт: у якій області захопили населений пункт

Рубрики
Російська окупаційна армія захопила село Степова Новоселівка Куп'янського району Харківської області. Про це йдеться у оновленому звіті моніторингового проекту DeepState.
Наступ Росії. Фото: DeepState
Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупанти захопили два населені пункти та мають просування поблизу п'яти. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні українського моніторингового проекту DeepState.
Зокрема, ворог окупував Катеринівку (Донецька область) та Новомиколаївку (Запорізька область).
Також видання "Коментарі" повідомляло – фронт тріщить одразу у двох областях: у DeepState розкрили нові подробиці.
Раніше "Коментарі" писали – у Запорізькій області, де окупанти відтіснили українських захисників у районі 5 населених пунктів, ЗСУ вдалося зупинити просування армії РФ – українські сили намагаються блокувати супротивника. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.