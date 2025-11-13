Удалось ли остановить продвижение врага в Запорожской области: в ВСУ сделали заявление

В Запорожской области, где оккупанты оттеснили украинских защитников в районе 5 населенных пунктов, ВСУ удалось остановить продвижение армии РФ – украинские силы пытаются блокировать противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Действительно, из-за того, что противник довольно интенсивно осуществлял обстрелы и огневое воздействие на наши позиции из некоторых населенных пунктов, в частности это Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка — пришлось отойти на более выгодные позиции. Кроме того, противник наращивал свою огневую активность. Поэтому пришлось занимать новые позиции, но сейчас мы противника остановили", — заявил спикер.

В то же время он добавил, что за прошедшие сутки здесь зафиксировано около полутора десятков боевых столкновений. Кроме того, противник пытается инфильтроваться вглубь обороны ВСУ.

По словам спикера, сейчас российское командование на некоторых участках боевого столкновения проводит ротацию подразделений, перегруппировку, а также пополнение потерь.

По словам Волошина, новые российские солдаты прибывают на фронт после подготовки в соответствующих учебных центрах, расположенных на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Херсонской областей. В основном, это подразделения воздушно-десантных войск РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 ноября аналитики аналитического мониторингового канала DeepState сообщили, что российские оккупационные войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблоково в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях.



