Россияне оккупировали два населенных пункта в Запорожье: идут вперед еще в двух областях
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне оккупировали два населенных пункта в Запорожье: идут вперед еще в двух областях

DeepState зафиксировал, что россияне оккупировали два села в Запорожье, продвигаются на Днепропетровщине и Донетчине

13 ноября 2025, 06:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 13 ноября аналитики аналитического мониторингового канала DeepState сообщили, что российские оккупационные войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблоково в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях.

Россияне оккупировали два населенных пункта в Запорожье: идут вперед еще в двух областях

Наступление России. Фото: DeepState

Согласно обновленным данным карты боевых действий, российским войскам удалось оккупировать Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.

Кроме того, российские подразделения имеют тактические успехи вблизи населенных пунктов Владимировка и Котлино в Донецкой области. Также аналитики сообщают о продвижении оккупантов возле населенного пункта Дачное, что на административной границе Днепропетровской области.

Вместе с тем, на Запорожском направлении Силы Обороны Украины провели успешные локальные контрнаступательные действия. Сообщается, что украинским защитникам удалось отбросить россиян от их позиций вблизи населенного пункта Шахово.

Источник: https://t.me/DeepStateUA/22544
