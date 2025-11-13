Россияне оккупировали два населенных пункта в Запорожье: идут вперед еще в двух областях

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 13 ноября аналитики аналитического мониторингового канала DeepState сообщили, что российские оккупационные войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблоково в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях.

Наступление России. Фото: DeepState

Согласно обновленным данным карты боевых действий, российским войскам удалось оккупировать Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.

Кроме того, российские подразделения имеют тактические успехи вблизи населенных пунктов Владимировка и Котлино в Донецкой области. Также аналитики сообщают о продвижении оккупантов возле населенного пункта Дачное, что на административной границе Днепропетровской области.

Вместе с тем, на Запорожском направлении Силы Обороны Украины провели успешные локальные контрнаступательные действия. Сообщается, что украинским защитникам удалось отбросить россиян от их позиций вблизи населенного пункта Шахово.

