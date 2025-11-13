Росіяни окупували два населені пункти на Запоріжжі: йдуть вперед ще у двох областях

Як передає портал "Коментарі", у ніч на 13 листопада аналітики аналітичного моніторингового каналу DeepState повідомили, що російські окупаційні війська встановили контроль над населеними пунктами Рівного та Яблуково у Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Наступ Росії. Фото: DeepState

Згідно з оновленими даними мапи бойових дій, російські військам вдалося окупувати Рівнопілля та Яблукове в Запорізькій області.

Крім того, російські підрозділи мають тактичні успіхи поблизу населених пунктів Володимирівка та Котліне у Донецькій області. Також аналітики повідомляють про просування окупантів біля населеного пункту Дачне, що на адміністративному кордоні Дніпропетровської області.

Водночас, на Запорізькому напрямі Сили Оборони України провели успішні локальні контрнаступальні дії. Повідомляється, що українським захисникам вдалося відкинути росіян від їхніх позицій поблизу населеного пункту Шахово.

