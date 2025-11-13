logo_ukra

BTC/USD

103201

ETH/USD

3530.61

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни окупували два населені пункти на Запоріжжі: йдуть вперед ще у двох областях
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни окупували два населені пункти на Запоріжжі: йдуть вперед ще у двох областях

DeepState зафіксував, що росіяни окупували два села на Запоріжжі, просуваються на Дніпропетровщині та Донеччині

13 листопада 2025, 06:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Як передає портал "Коментарі", у ніч на 13 листопада аналітики аналітичного моніторингового каналу DeepState повідомили, що російські окупаційні війська встановили контроль над населеними пунктами Рівного та Яблуково у Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Росіяни окупували два населені пункти на Запоріжжі: йдуть вперед ще у двох областях

Наступ Росії. Фото: DeepState

Згідно з оновленими даними мапи бойових дій, російські військам вдалося окупувати Рівнопілля та Яблукове в Запорізькій області.

Крім того, російські підрозділи мають тактичні успіхи поблизу населених пунктів Володимирівка та Котліне у Донецькій області. Також аналітики повідомляють про просування окупантів біля населеного пункту Дачне, що на адміністративному кордоні Дніпропетровської області.

Водночас, на Запорізькому напрямі Сили Оборони України провели успішні локальні контрнаступальні дії. Повідомляється, що українським захисникам вдалося відкинути росіян від їхніх позицій поблизу населеного пункту Шахово.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупанти захопили два населені пункти та мають просування поблизу п'яти. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні українського моніторингового проекту DeepState.

Зокрема, ворог окупував Катеринівку (Донецька область) та Новомиколаївку (Запорізька область).

Також видання "Коментарі" повідомляло – Покровськ не перебуває в оточенні, а Мирноград – під загрозою оперативного оточення із взяттям під повний вогневий чи фізичний контроль усіх шляхів логістики. Про це йдеться у оновленому звіті українського аналітичного моніторингового проекту DeepState.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22544
Теги:

Новини

Всі новини