Чи вдалося зупинити просування ворога в Запорізькій області: у ЗСУ зробили заяву

У Запорізькій області, де окупанти відтіснили українських захисників у районі 5 населених пунктів, ЗСУ вдалося зупинити просування армії РФ – українські сили намагаються блокувати супротивника. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Дійсно, через те, що противник доволі інтенсивно здійснював обстріли і вогневий вплив на наші позиції з деяких населених пунктів, зокрема це Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка – довелося відійти на більш вигідні позиції. Крім того, противник нарощував свою вогневу активність. Тому довелось займати нові позиції, але зараз ми противника зупинили", — заявив речник.

Водночас він додав, що минулої доби тут зафіксовано близько півтора десятка бойових зіткнень. Крім того, противник намагається інфільтруватись углиб оборони ЗСУ.

За словами речника, зараз російське командування на деяких ділянках бойового зіткнення проводить ротацію підрозділів, перегрупування, а також поповнення втрат.

За словами Волошина, нові російські солдати прибувають на фронт після підготовки у відповідних навчальних центрах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької та Херсонської областей. В основному це підрозділи повітряно-десантних військ РФ.

