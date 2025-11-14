Россияне продолжают продавливать фронт: в какой области захватили населенный пункт

Российская оккупационная армия захватила село Степная Новоселовка Купянского района Харьковской области. Об этом говорится в обновленном отчете мониторингового проекта DeepState.

Наступление России. Фото: DeepState

"Враг оккупировал Степную Новоселовку, а также продвинулся вблизи Сладкого и Новоуспеновского", — сказано в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты захватили два населенных пункта и имеют продвижение вблизи пяти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении украинского мониторингового проекта DeepState.

В частности, враг оккупировал Катериновку (Донецкая область) и Новониколаевку (Запорожская область).

Также издание "Комментарии" сообщало – фронт трещит сразу в двух областях: в DeepState раскрыли новые подробности.

Ранее "Комментарии" писали – в Запорожской области, где оккупанты оттеснили украинских защитников в районе 5 населенных пунктов, ВСУ удалось остановить продвижение армии РФ – украинские силы пытаются блокировать противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"Действительно, из-за того, что противник довольно интенсивно осуществлял обстрелы и огневое воздействие на наши позиции из некоторых населенных пунктов, в частности это Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка — пришлось отойти на более выгодные позиции. Кроме того, противник наращивал свою огневую активность. Поэтому пришлось занимать новые позиции, но сейчас мы противника остановили", — заявил спикер.



