Россияне продолжают продавливать фронт: в какой области захватили населенный пункт

Кравцев Сергей
Российская оккупационная армия захватила село Степная Новоселовка Купянского района Харьковской области. Об этом говорится в обновленном отчете мониторингового проекта DeepState.
Наступление России. Фото: DeepState
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты захватили два населенных пункта и имеют продвижение вблизи пяти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении украинского мониторингового проекта DeepState.
В частности, враг оккупировал Катериновку (Донецкая область) и Новониколаевку (Запорожская область).
Также издание "Комментарии" сообщало – фронт трещит сразу в двух областях: в DeepState раскрыли новые подробности.
Ранее "Комментарии" писали – в Запорожской области, где оккупанты оттеснили украинских защитников в районе 5 населенных пунктов, ВСУ удалось остановить продвижение армии РФ – украинские силы пытаются блокировать противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.