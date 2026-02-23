Росія атакувала Україну ракетами та дронами: де пролунали вибухи

У ніч на 23 лютого Росія здійснила чергову масовану атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed" та крилаті ракети. Головними цілями агресора стали великі індустріальні та логістичні вузли: Харків, Запоріжжя та Одеська область. За даними місцевих адміністрацій, обстріли призвели до людських жертв, руйнувань житлового сектору та критичної інфраструктури.

Росія атакувала Україну

Вибухи у Харкові

Ранок у Харкові розпочався із серії потужних вибухів. Російські війська атакували місто ракетами, взявши під приціл Холодногірський та Основ'янський райони. Як повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов, удари були прицільними та призвели до поранень серед цивільних.

Відомо про госпіталізацію 55-річного чоловіка в Основ'янському районі, згодом по медичну допомогу звернувся ще один постраждалий. Наразі екстрені служби продовжують розбір завалів, інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Удари по Запоріжжю

Запоріжжя зазнало тривалої атаки безпілотниками, яка розпочалася ще пізно увечері 22 лютого і тривала до ранку. Голова ОВА Іван Федоров підтвердив, що під ударом опинилися об’єкти промислової та транспортної інфраструктури міста.

Внаслідок ударів РФ загинув 33-річний чоловік. Ще один 45-річний місцевий мешканець отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Ударів по промисловості, зафіксовано руйнування логістичних шляхів міста.

Атака по Одещині

Найбільш масштабні руйнування цивільної інфраструктури зафіксовані в Одеській області. Нічна атака дронів призвела до загибелі двох людей. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під вогнем опинилися енергетичні та промислові об'єкти, а також складські приміщення та автомагазини.

Один із безпілотників влучив у квартиру багатоповерхівки. Однак детонація не відбулася, що дозволило уникнути ще більшої кількості жертв. Психологи ДСНС на місці надавали допомогу мешканцям будинку, які перебували у стані шоку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що за день до цього РФ атакувала Україну крилатими, балістичними ракетами та дронами. Вибухи пролунали в Києві, Полтаві, Миколаєві та інших регіонах.

Також "Коментарі" писали, що в Росії цинічно відреагували на нову масовану атаку по Україні.