Россия атаковала Украину ракетами и дронами: где раздались взрывы

Ночная атака на Украину. Под ударом оказались промышленные центры и гражданские объекты. Взрывы фиксировались в Харькове, Запорожье, Одессе.

23 февраля 2026, 08:13
Автор:
Slava Kot

В ночь на 23 февраля Россия совершила очередную массированную атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники типа "Shahed" и крылатые ракеты. Главными целями агрессора стали крупные индустриальные и логистические узлы: Харьков, Запорожье и Одесская область. По данным местных администраций, обстрелы привели к человеческим жертвам, разрушениям жилого сектора и критической инфраструктуре.

Россия атаковала Украину ракетами и дронами: где раздались взрывы

Россия атаковала Украину

Взрывы в Харькове

Утро в Харькове началось с серии мощных взрывов. Российские войска атаковали город ракетами, взяв под прицел Холодногорский и Основянский районы. Как сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов, удары были прицельными и привели к ранениям среди гражданских.

Известно о госпитализации 55-летнего мужчины в Основянском районе, впоследствии за медицинской помощью обратился еще один пострадавший. В настоящее время экстренные службы продолжают разбор завалов, информация о масштабах разрушений уточняется.

Удары по Запорожью

Запорожье подверглось длительной атаке беспилотниками, которая началась еще поздно вечером 22 февраля и продолжалась до утра. Глава ОВА Иван Федоров подтвердил, что под ударом оказались объекты промышленной и транспортной инфраструктуры города.

В результате ударов РФ погиб 33-летний мужчина. Еще один 45-летний местный житель получил ранение средней степени тяжести. Удары по промышленности, зафиксировано разрушение логистических путей города.

Атака по Одесской области

Наиболее масштабные разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Одесской области. Ночная атака дронов привела к гибели двух человек. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что под огнем оказались энергетические и промышленные объекты, а также складские помещения и автомагазины.

Один из беспилотников попал в квартиру многоэтажки. Однако детонация не свершилась, что позволило избежать еще большего количества жертв. Психологи ГСЧС на месте оказывали помощь находившимся в состоянии шока жителям дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за день до этого РФ атаковала Украину крылатыми, баллистическими ракетами и дронами. Взрывы раздались в Киеве, Полтаве, Николаеве и других регионах.

Также "Комментарии" писали, что в России цинично отреагировали на новую массированную атаку по Украине.



