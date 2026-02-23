Росія накрила вогнем велике місто: без загиблих не обійшлося

Країна-агресор всю ніч тероризувала Запорізьку область та власне місто Запоріжжя – попереджалося про загрозу дронів, КАБів, тактичної авіації. Нарешті було завдано удару по об'єкту промислової інфраструктури. Як передає портал "Коментарі", про це у соцмережі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

За інформацією голови області, в результаті ударів росіян загинула одна людина, ще одна — поранена. А саме загинув 33-річний чоловік, поранено 45 років.

Вночі Федоров писав про загрозу дронів для міста Запоріжжя у Космічному районі – кілька разів, у Хортицькому районі, Дніпровському, Заводському тощо.

Як відомо, цієї ночі в регіоні лунали вибухи. Про них голова ОВА повідомляв після першої години.

Читайте також на порталі "Коментарі" — увечері 17 лютого, близько 20.45, російські війська атакували Запоріжжя безпілотними літальними апаратами. Як повідомили у ДСНС, "ворог підступно завдав ударів безпілотними літальними апаратами по обласному центру", внаслідок чого значні пошкодження отримали два дев'ятиповерхові житлові будинки.

За уточненою інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, через атаку постраждали шестеро людей. Жінка, яка отримала поранення, згодом померла.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню Торнадо-С на вогневій позиції у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр" у своєму Telegram-каналі.



