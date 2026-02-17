logo

Смертельный удар по Запорожью: повреждены девятиэтажки, количество пострадавших выросло
Смертельный удар по Запорожью: повреждены девятиэтажки, количество пострадавших выросло

Ночная атака «шахедов» на Запорожье: погибла женщина, среди раненых двое детей

17 февраля 2026, 23:47
Автор:
Недилько Ксения

Вечером 17 февраля, около 20:45, российские войска атаковали Запорожье беспилотными летательными аппаратами. Как сообщили в ГСЧС, "враг коварно нанес удары беспилотными летательными аппаратами по областному центру", в результате чего значительные повреждения получили два девятиэтажных жилых дома.

Смертельный удар по Запорожью: повреждены девятиэтажки, количество пострадавших выросло

Смертельный удар БпЛА по Запорожью: повреждены девятиэтажки, количество пострадавших выросло

По уточненной информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, из-за атаки пострадали шесть человек. Женщина, получившая ранения, впоследствии скончалась. "К сожалению, женщина, получившая ранения в результате атаки на Запорожье, погибла", — констатировал глава области. Также помощь медиков понадобилась двум детям. Пока все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Взрывной волной и обломками были выбиты окна, повреждены балконы, фасады зданий, дорожное полотно и нежилое помещение. На месте попаданий работали все экстренные службы, спасатели обследовали здания для поиска людей. "Коммунальщики уже начали ликвидацию последствий — Запорожье приходит в себя от очередной вражеской атаки", — добавил Федоров.

Смертельный удар по Запорожью: повреждены девятиэтажки, количество пострадавших выросло - фото 2



