Смертельний удар по Запоріжжю: пошкоджено дев’ятиповерхівки, кількість постраждалих зросла

Увечері 17 лютого, близько 20:45, російські війська атакували Запоріжжя безпілотними літальними апаратами. Як повідомили в ДСНС, "ворог підступно завдав ударів безпілотними літальними апаратами по обласному центру", внаслідок чого значних пошкоджень зазнали два дев’ятиповерхових житлових будинки.

Смертельний удар БпЛА по Запоріжжю: пошкоджено дев’ятиповерхівки, кількість постраждалих зросла

За уточненою інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, через атаку постраждало шестеро людей. Жінка, яка отримала поранення, згодом померла. "На жаль, жінка, яка отримала поранення внаслідок атаки на Запоріжжя, загинула", — констатував очільник області. Також допомога медиків знадобилася двом дітям. Наразі всі постраждалі перебувають на амбулаторному лікуванні.

Вибуховою хвилею та уламками було вибито вікна, пошкоджено балкони, фасади будівель, дорожнє полотно та нежитлове приміщення. На місці влучань працювали всі екстрені служби, рятувальники обстежували будівлі для пошуку людей. "Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків — Запоріжжя оговтується від чергової ворожої атаки", — додав Федоров.