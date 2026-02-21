ВСУ уничтожили мощное оружие, которым РФ была по Харькову и Запорожью

Украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня Торнадо-С на огневой позиции во временно оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в своем Telegram-канале.

"Торнадо-С". Фото: из открытых источников

По данным военных, пораженная установка – модернизированная версия Смерч с дальностью стрельбы до 120 км и возможностью применения высокоточных боеприпасов. "Торнадо-С" считается одной из самых мощных систем в арсенале армии РФ и при определенных условиях способна выполнять функции оперативно-тактического ракетного комплекса. Именно поэтому ее нередко называют "российским HIMARS".

В Силах беспилотных систем подчеркнули, что такие комплексы оккупанты используют для ударов по украинским городам – Харькову, Запорожью, Сумам, Херсону и Никополю. На опубликованном видео зафиксирован момент точного попадания по установке прямо на боевой позиции.

Номенклатура вооружения "Торнадо-С" включает корректируемые ракеты 9М542, 9М544 и 9М549. Кроме того, система может применять разведывательные боеприпасы 9М534, которые во время полета запускают беспилотник для корректировки огня.

Уничтожение такого комплекса означает не только ликвидацию дорогостоящей техники, но и снижение угрозы дальнобойных ударов по прифронтовым и тыловым регионам Украины.

