ЗСУ знищили потужну зброю, якою РФ була по Харкову та Запоріжжю

Українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню Торнадо-С на вогневій позиції у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр" у своєму Telegram-каналі.

"Торнадо-С". Фото: із відкритих джерел

За даними військових, уражена установка – модернізована версія Смерч із дальністю стрілянини до 120 км та можливістю застосування високоточних боєприпасів. Торнадо-С вважається однією з найпотужніших систем в арсеналі армії РФ і за певних умов здатна виконувати функції оперативно-тактичного ракетного комплексу. Саме тому її нерідко називають "російським HIMARS".

У Силах безпілотних систем наголосили, що такі комплекси окупанти використовують для ударів по українських містах – Харкову, Запоріжжю, Сумам, Херсону та Нікополю. На опублікованому відео зафіксовано момент точного влучення по встановленню прямо на бойовій позиції.

Номенклатура озброєння "Торнадо-С" включає кориговані ракети 9М542, 9М544 та 9М549. Крім того, система може використовувати розвідувальні боєприпаси 9М534, які під час польоту запускають безпілотник для коригування вогню.

Знищення такого комплексу означає не лише ліквідацію дорогої техніки, а й зниження загрози дальнобійних ударів по прифронтових та тилових регіонах України.

