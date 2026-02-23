Россия накрыла огнем крупный город: без погибших не обошлось

Страна-агрессор всю ночь терроризировала Запорожскую область и собственно город Запорожье – предупреждалось об угрозе дронов, КАБов, тактической авиации. Наконец был нанесен удар по объекту промышленной инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

По информации главы области, в результате ударов россиян погиб один человек, еще один — получил ранения. А именно погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет.

Ночью Федоров писал об угрозе дронов для города Запорожье в Космическом районе — несколько раз, в Хортицком районе, Днепровском, Заводском и тому подобное.

Как известно — этой ночью в регионе раздавались взрывы. О них глава ОВА сообщал после 1:00.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 17 февраля, около 20:45, российские войска атаковали Запорожье беспилотными летательными аппаратами. Как сообщили в ГСЧС, "враг коварно нанес удары беспилотными летательными аппаратами по областному центру", в результате чего значительные повреждения получили два девятиэтажных жилых дома.

По уточненной информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, из-за атаки пострадали шесть человек. Женщина, получившая ранения, впоследствии скончалась.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня Торнадо-С на огневой позиции во временно оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в своем Telegram-канале.



