Росія атакувала цивільну інфраструктуру Житомирщини: перші деталі удару
Росія атакувала цивільну інфраструктуру Житомирщини: перші деталі удару

Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Житомирської області.

12 травня 2026, 08:30
Slava Kot

Російські війська після завершення оголошеного "триденного перемир’я" знову активізували атаки по території України. У ніч проти 12 травня під ударом опинилася Житомирська область, де внаслідок повітряної атаки були пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобілі цивільних.

Росія атакувала Житомирщину. Фото з відкритих джерел

Про наслідки обстрілу РФ повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, російська армія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі регіону.

"Ворог не залишає намагань знищити цивільну інфраструктуру Житомирщини. Сьогодні внаслідок  атаки з повітря зазнали пошкоджень декілька житлових та господарчих приміщень, а також автівки жителів Житомира", — йдеться в повідомлення.

Бунечко вказує, що російська атака обійшлася без загиблих і постраждалих. На місцях ударів працюють правоохоронці та спеціальні служби, які перевіряють території на наявність вибухонебезпечних предметів і документують наслідки атаки.

Куди саме вдарила Росія у Житомирській області Бунечко не вказав.

Крім Житомира, російські сили в ніч на 12 травня атакували й інші українські міста. У Києві уламки безпілотника впали на дах багатоповерхового будинку, а у Дніпрі внаслідок дронової атаки щонайменше одна людина дістала поранення.

Атака РФ відбулася одразу після завершення "перемир’я" 9-11 травня, про який раніше заявляли Україна та Росія. Попри тимчасове зменшення кількості повітряних тривог у частині регіонів, бойові дії на фронті та обстріли прифронтових територій не припинялися.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/18FRT783sP/
