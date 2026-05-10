Російським військам поставили нову ціль на Донбасі: що відомо про плани Кремля

Російське військове командування поставило своїм підрозділам нове завдання на фронті та вимагає вийти на околиці Краматорська до 30 травня. Про це повідомила речниця 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко.

Росія наказала військам вийти до Краматорська до 30 травня. Фото з відкритих джерел

Ольга Косенко в ефірі "Армія — Медіа Сил оборони України" розповіла, що російська армія вже не вперше отримує амбітні накази щодо просування на Донеччині, однак реальна ситуація на полі бою часто суттєво відрізняється від планів Кремля.

"Скоріше за все, все закінчиться, як завжди. Тобто, командування на місцях відзвітує, що якихось вони там пунктів досягли, але, насправді, їхнє форсування далеко не таке активне і фантастичне, як то їм було хотілося", — розповіла Косенко.

Краматорський напрямок залишається одним із ключових для російських військ на сході України. Саме Краматорськ є важливим логістичним та адміністративним центром Донеччини, який Росія давно розглядає як одну з головних цілей своєї кампанії на Донбасі.

За даними українських військових, найближчим часом окупанти можуть активізувати штурмові дії поблизу населених пунктів Майське та Миролюбівка. Саме ці райони, за оцінками Сил оборони, можуть стати основними точками нового наступального тиску.

Попри регулярні заяви російського керівництва про "успіхи" на фронті, темпи просування армії РФ останніми місяцями залишаються повільними. Російські війська дедалі частіше стикаються з нестачею ресурсів, проблемами логістики та високими втратами під час штурмових операцій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль озвучив Україні новий ультиматум щодо мирних переговорів.

Також "Коментарі" писали, що Володимир Путін став м’якше говорити про закінчення війни проти України.