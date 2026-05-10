Российским войскам поставили новую цель на Донбассе: что известно о планах Кремля
НОВОСТИ

Российским войскам поставили новую цель на Донбассе: что известно о планах Кремля

Российское командование поставило войскам задачу выйти на окраины Краматорска до конца мая.

10 мая 2026, 15:50
Российское военное командование поставило своим подразделениям новую задачу на фронте и потребовало выйти на окраины Краматорска до 30 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко.

Ольга Косенко в эфире "Армия — Медиа Сил обороны Украины" рассказала, что российская армия уже не впервые получает амбициозные приказы по продвижению в Донецкой области, однако реальная ситуация на поле боя зачастую существенно отличается от планов Кремля.

"Скорее всего, все закончится, как всегда. То есть, командование на местах отчитается, что каких-то они там пунктов достигли, но, на самом деле, их форсирование далеко не такое активное и фантастическое, как это им хотелось", — рассказала Косенко.

Краматорское направление остается одним из ключевых для российских войск на востоке Украины. Именно Краматорск является важным логистическим и административным центром Донбасса, который Россия давно рассматривает как одну из главных целей своей кампании в Донбассе.

По данным украинских военных, в ближайшее время оккупанты могут активизировать штурмовые действия вблизи населенных пунктов Майское и Миролюбовка. Именно эти районы, по оценкам сил обороны, могут стать основными точками нового наступательного давления.

Несмотря на регулярные заявления российского руководства об "успехах" на фронте, темпы продвижения армии РФ в последние месяцы остаются медленными. Российские войска все чаще сталкиваются с нехваткой ресурсов, проблемами логистики и высокими потерями во время штурмовых операций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль озвучил Украине новый ультиматум по мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Путин стал мягче говорить об окончании войны против Украины.



Источник: https://www.youtube.com/live/wpmr0pK4i_Q
