Российское военное командование поставило своим подразделениям новую задачу на фронте и потребовало выйти на окраины Краматорска до 30 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко.

Ольга Косенко в эфире "Армия — Медиа Сил обороны Украины" рассказала, что российская армия уже не впервые получает амбициозные приказы по продвижению в Донецкой области, однако реальная ситуация на поле боя зачастую существенно отличается от планов Кремля.

"Скорее всего, все закончится, как всегда. То есть, командование на местах отчитается, что каких-то они там пунктов достигли, но, на самом деле, их форсирование далеко не такое активное и фантастическое, как это им хотелось", — рассказала Косенко.

Краматорское направление остается одним из ключевых для российских войск на востоке Украины. Именно Краматорск является важным логистическим и административным центром Донбасса, который Россия давно рассматривает как одну из главных целей своей кампании в Донбассе.

По данным украинских военных, в ближайшее время оккупанты могут активизировать штурмовые действия вблизи населенных пунктов Майское и Миролюбовка. Именно эти районы, по оценкам сил обороны, могут стать основными точками нового наступательного давления.

Несмотря на регулярные заявления российского руководства об "успехах" на фронте, темпы продвижения армии РФ в последние месяцы остаются медленными. Российские войска все чаще сталкиваются с нехваткой ресурсов, проблемами логистики и высокими потерями во время штурмовых операций.

