Путін заговорив про завершення війни в Україні: що змінилося

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом демонструє більш стриману риторику щодо війни проти України. Це може свідчити про погіршення ситуації в Росії, зокрема в економіці та на фронті. Таку думку висловив капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

Російський диктатор Володимир Путін.

Андрій Риженко в ефірі Radio NV заявив, що Кремль дедалі частіше говорить про можливість завершення війни не випадково. На його думку, одним із показових сигналів стало наполягання Москви на так званому перемир’ї до 9 травня.

"Те, що Російська Федерація наполягала на цьому перемир’ї, вказує на те, що справи дійсно там ідуть погано, особливо останні, можливо, десь упродовж року", — зауважив Риженко.

За словами експерта, російська армія вже тривалий час не може досягти стратегічних проривів на фронті, а територіальні здобутки не відповідають цілям, які Кремль ставив на початку повномасштабної війни. Водночас економічний ресурс Росії поступово виснажується.

Риженко наголосив, що Путіну необхідно знайти спосіб завершити війну без повної втрати політичного іміджу. Однак повернути міжнародний вплив Росії до рівня 2000-х років, коли західний бізнес активно інвестував у російську економіку, вже практично неможливо.

Окремо експерт звернув увагу на удари Сил оборони України по російській інфраструктурі та військових об’єктах у тилу. За його словами, війна дедалі глибше переноситься на територію самої Росії, що створює додатковий тиск на Кремль. На його думку, саме сукупність військових, економічних і політичних проблем змушує Путіна ставати більш поступливим у публічних заявах щодо можливого завершення війни.

"Це було, в принципі, відчутно вчора, коли він давав своє інтерв'ю, коли навіть сказав про те, що нібито війна йде до завершення", — сказав Риженко.

