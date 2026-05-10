Путин заговорил о завершении войны в Украине: что изменилось

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время демонстрирует более сдержанную риторику войны против Украины. Это может свидетельствовать об ухудшении ситуации в России, в частности, в экономике и на фронте. Такое мнение высказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

Российский диктатор Владимир Путин.

Андрей Рыженко в эфире Radio NV заявил, что Кремль все чаще говорит о возможности завершения войны не случайно. По его мнению, одним из показательных сигналов стало настаивание Москвы на так называемом перемирии к 9 мая.

"То, что Российская Федерация настаивала на этом перемирии, указывает на то, что дела действительно там идут плохо, особенно последние, возможно, где-то за год", — отметил Рыженко.

По словам эксперта, российская армия уже длительное время не может достичь стратегических прорывов на фронте, а территориальные достижения не соответствуют целям, которые Кремль ставил в начале полномасштабной войны. В то же время, экономический ресурс России постепенно истощается.

Рыженко подчеркнул, что Путину необходимо найти способ завершить войну без полной потери политического имиджа. Однако вернуть международное влияние России на уровень 2000-х годов, когда западный бизнес активно инвестировал в российскую экономику, уже практически невозможно.

Отдельно эксперт обратил внимание на удары сил обороны Украины по российской инфраструктуре и военным объектам в тылу. По его словам, война все глубже переносится на территорию самой России, что создает дополнительное давление на Кремль. По его мнению, именно совокупность военных, экономических и политических проблем заставляет Путина становиться более уступчивым в публичных заявлениях о возможном завершении войны.

"Это было, в принципе, ощутимо вчера, когда он давал свое интервью, когда даже сказал о том, что война якобы идет к завершению", — сказал Рыженко.

