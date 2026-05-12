Перемир'я закінчилося: які міста жорстоко розстріляла Росія

У ніч проти вівторка, 12 травня, в епіцентрі удару ворожої армії знову опинилися мирні населені пункти Київської області. Під ударами дронів – житлові будинки, заклади освіти, звичайне життя людей. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

Удар по Київській області. Фото: ДСНС

Станом на зараз у Фастівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено дитячий садок – сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна. Також, пошкоджено два приватні будинки.

На місцях працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.

Дісталося першої ночі після так званого перемир’я і Дніпропетровщині. Російські окупанти понад 20 разів атакували пʼять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За словами очільника Дніпропетровщини, 33-річного чоловіка, якого було поранено через обстріл РФ у Дніпрі, шпиталізували в стані середньої тяжкості.

Водночас ворог також атакував Нікополь, Маргенецьку та Покровську громади.

"На Синельниківщині — Дубовиківська, Миколаївська та Роздорська громади. Пошкоджені приватні будинки, господарська споруда та авто. Загинув чоловік, поранень дістала жінка", — додав Ганжа.

Крім того, під ударом противника були місто Самар та Піщанська громада, внаслідок чого виникла пожежа та понівечена інфраструктура.

"У Павлограді пошкоджена дев'ятиповерхівка та автівки. Постраждали двоє людей. 36-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості, 44-річний — на амбулаторному лікуванні", — зауважив посадовець.

