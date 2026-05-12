Перемирие закончилось: какие города жестоко расстреляла Россия

Кравцев Сергей
В ночь на вторник, 12 мая, в эпицентре удара вражеской армии снова оказались мирные населенные пункты Киевской области. Под ударами дронов – жилые дома, учебные заведения, обычная жизнь людей. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.
Удар по Киевской области. Фото: ГСЧС
На данный момент в Фастовском районе в результате вражеской атаки поврежден детский сад – произошел пожар кровли. В четырехэтажном жилом доме рядом выбиты окна. Также повреждены два частных дома.
На местах работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.
Досталось в час ночи после так называемого перемирия и Днепропетровщине. Российские оккупанты более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По словам главы Днепропетровщины, 33-летнего мужчину, который был ранен из-за обстрела РФ в Днепре, госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Враг также атаковал Никополь, Маргенецкую и Покровскую общины.
Кроме того, под ударом противника были город Самар и Песчанская община, в результате чего возник пожар и изуродованная инфраструктура.
