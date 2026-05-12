«Перемир'я» Путіна виявилося пасткою: для чого Росія використовувала паузу

Навіть в останній день оголошеного Росією "перемир'я" бойові дії на всій лінії фронту фактично не припинялися. Україна та РФ продовжили обмінюватися звинуваченнями в артилерійських ударах, атаках безпілотників та локальних штурмах. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними українських військових, російська армія використала паузу не для деескалації, а для перегрупування та посилення своїх підрозділів. Спікер української бригади на Лиманському напрямі повідомив, що окупанти підтягували резерви, накопичували особовий склад та продовжували активно застосовувати FPV-дрони та артилерію.

Особливу увагу українські військові звернули на різке зростання застосування безпілотників "Блискавка". За словами захисників, під час "тиші" Росія навіть посилила атаки цими дронами, порівняно з попередніми днями.

В українській армії припускають, що російські війська заздалегідь накопичували "блискавки" спеціально під період перемир'я, щоб використати паузу для прихованого тиску на фронті.

При цьому голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що в ніч проти 11 травня Росія справді не завдавала масованих далекобійних ударів по Україні. Однак супутникові дані NASA зафіксували: інтенсивність бойових дій лише зменшилася, але не зникла повністю.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що ситуація знову показала слабкість будь-яких перемир'їв без чітких механізмів контролю та покарання за порушення. На практиці обидві сторони продовжили локальні бої, а Росія, на думку експертів, використала паузу для підготовки нових атак.

