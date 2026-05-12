Киев предложил Европе новый формат перемирия с Россией: детали

Украина предложила европейским странам включиться в переговорный процесс с Россией через ограниченное соглашение о взаимном прекращении ударов по аэропортам. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии изданию Politico.

Аэропорт. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, идея может стать первым практическим шагом к более широким договоренностям на фоне фактического торможения переговоров между Киевом и Москвой при посредничестве США. В Киеве считают, что Европа способна получить собственную дипломатическую роль, не конкурируя при этом с Вашингтоном.

Андрей Сибига заявил, что речь идет о создании отдельной европейской платформы или специальной группы, которая могла бы заняться переговорами по прекращению атак на аэропорты.

Такой сценарий, по мнению украинской стороны, может заинтересовать и Кремль, поскольку российские авиационные узлы становятся все более уязвимыми для дальнобойных ударов.

Особое внимание министр обратил на московский аэропорт Шереметьево и петербургский Пулково, которые, как отметил Сибига, уже ощущают риски атак. По сути, Киев сигнализирует Москве: удары по транспортной инфраструктуре могут стать слишком болезненными для российской экономики и внутренней логистики.

При этом Украина подчеркивает, что не предлагает Европе заменить США в переговорном процессе.

Сибига отметил, что любые инициативы ЕС должны дополнять американскую дипломатию, а не создавать параллельные треки переговоров.

В Брюсселе к идее пока относятся осторожно. Европейские чиновники не скрывают сомнений в готовности Кремля к реальному сворачиванию войны. Однако глава дипломатии ЕС Кая Каллас уже допустила обсуждение возможной роли Европы на ближайшей встрече министров иностранных дел ЕС.

