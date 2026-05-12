Главная Новости Общество Война с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Киев предложил Европе новый формат перемирия с Россией: детали

Пока переговоры США буксуют, Украина ищет для ЕС отдельную роль: Москва может получить болезненный удар по своим ключевым авиахабам

12 мая 2026, 07:07
Кравцев Сергей

Украина предложила европейским странам включиться в переговорный процесс с Россией через ограниченное соглашение о взаимном прекращении ударов по аэропортам. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии изданию Politico.

Аэропорт. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, идея может стать первым практическим шагом к более широким договоренностям на фоне фактического торможения переговоров между Киевом и Москвой при посредничестве США. В Киеве считают, что Европа способна получить собственную дипломатическую роль, не конкурируя при этом с Вашингтоном.

Андрей Сибига заявил, что речь идет о создании отдельной европейской платформы или специальной группы, которая могла бы заняться переговорами по прекращению атак на аэропорты. 

Такой сценарий, по мнению украинской стороны, может заинтересовать и Кремль, поскольку российские авиационные узлы становятся все более уязвимыми для дальнобойных ударов.

Особое внимание министр обратил на московский аэропорт Шереметьево и петербургский Пулково, которые, как отметил Сибига, уже ощущают риски атак. По сути, Киев сигнализирует Москве: удары по транспортной инфраструктуре могут стать слишком болезненными для российской экономики и внутренней логистики.

При этом Украина подчеркивает, что не предлагает Европе заменить США в переговорном процессе. 

Сибига отметил, что любые инициативы ЕС должны дополнять американскую дипломатию, а не создавать параллельные треки переговоров.

В Брюсселе к идее пока относятся осторожно. Европейские чиновники не скрывают сомнений в готовности Кремля к реальному сворачиванию войны. Однако глава дипломатии ЕС Кая Каллас уже допустила обсуждение возможной роли Европы на ближайшей встрече министров иностранных дел ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — после "перемирия" — удар на трое суток: что известно о подготовке РФ рекордной атаки по Украине.




Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-europe-airport-ceasefire-andrii-sybiha-vladimir-putin/
