Київ запропонував Європі новий формат перемир'я з Росією: деталі
Київ запропонував Європі новий формат перемир'я з Росією: деталі

Поки переговори США буксують, Україна шукає для ЄС окрему роль: Москва може отримати болісний удар по своїх ключових авіахабах

12 травня 2026, 07:07
Кравцев Сергей

Україна запропонувала європейським країнам долучитися до переговорного процесу з Росією через обмежену угоду про взаємне припинення ударів по аеропортах. З такою ініціативою виступив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі виданню Politico.

Аеропорт. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, ідея може стати першим практичним кроком до ширших домовленостей на тлі фактичного гальмування переговорів між Києвом та Москвою за посередництва США. У Києві вважають, що Європа здатна здобути власну дипломатичну роль, не конкуруючи при цьому з Вашингтоном.

Андрій Сібіга заявив, що йдеться про створення окремої європейської платформи або спеціальної групи, яка могла б зайнятися переговорами щодо припинення атак на аеропорти.

Такий сценарій, на думку української сторони, може зацікавити і Кремль, оскільки російські авіаційні вузли стають дедалі вразливішими для далекобійних ударів.

Особливу увагу міністр звернув на московський аеропорт Шереметьєво та петербурзький Пулкове, які, як зазначив Сибіга, вже відчувають ризики атак. По суті, Київ сигналізує Москві: удари по транспортній інфраструктурі можуть стати надто болючими для російської економіки та внутрішньої логістики.

При цьому Україна наголошує, що не пропонує Європі замінити США у переговорному процесі.

Сібіга зазначив, що будь-які ініціативи ЄС мають доповнювати американську дипломатію, а не створювати паралельні треки переговорів.

У Брюсселі до ідеї поки що ставляться обережно. Європейські чиновники не приховують сумнівів у готовності Кремля до реального згортання війни. Однак голова дипломатії ЄС Кая Каллас уже допустила обговорення можливої ролі Європи на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

після "перемир'я" — удар на три доби: що відомо про підготовку РФ рекордної атаки по Україні.




Джерело: https://www.politico.eu/article/ukraine-europe-airport-ceasefire-andrii-sybiha-vladimir-putin/
