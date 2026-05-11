После "перемирия" - удар на трое суток: что известно о подготовке РФ рекордной атаки по Украине

Временное так называемое "перемирие", объявленное Россией, может завершиться новой волной масштабных атак по Украине уже в ближайшие дни. Мониторинговые ресурсы сообщают о подготовке РФ к серии массированных ударов, которые могут продолжаться до трех суток и стать одними из самых мощных за все время полномасштабной войны.

По предварительным данным, Россия уже подготовила к боевому применению стратегическую авиацию – один бомбардировщик Ту-160 и четыре Ту-95МС. Именно эти самолеты являются носителями крылатых ракет большой дальности, которые оккупанты регулярно используют для атак по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Мониторы предупреждают, что главной целью возможного удара могут стать Киев, Днепр, Луцк, Львов, Ивано-Франковск и Одесса. По оценкам аналитиков, враг может одновременно применить десятки ракет разных типов и рекордное количество ударных беспилотников.

Речь идет, в частности, о 50 крылатых ракетах Х-101, 30 баллистических ракетах "Искандер-М", около 15 крылатых "Искандер-К", а также о 18 морских ракетах "Калибр". Кроме того, не исключается применение аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые считаются одними из самых опасных из-за высокой скорости и сложности перехвата.

Отдельную угрозу представляют ударные и имитационные дроны. По данным мониторинговых каналов, Россия может использовать рекордное количество БПЛА для перегрузки украинской системы ПВО и истощения запасов ракет-перехватчиков.

Официального подтверждения этой информации пока нет, однако в последние недели Россия активно наращивает интенсивность воздушных атак. На этом фоне украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следить за сообщениями Воздушных сил.

