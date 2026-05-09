Лінія фронту знову зміщується: у DeepState розповіли, де вдалося просунутися ворогові

DeepState зафіксував, що росіяни просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області

9 травня 2026, 07:57
Російські окупанти мають просування біля двох населених пунктів у Донецькій області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки та Предтечино (Донецька область – ред.)", – йдеться у повідомленні DeepState.

Читайте також на порталі "Коментарі" – головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів робочу нараду, де проаналізував результати бойових дій за квітень 2026 року. За його словами, ситуація на фронті залишається важкою, оскільки російські загарбники посилили наступальні операції майже на всіх ділянках і роблять ротацію сил.

Особливу увагу генерал приділив Покровському напрямку, який зараз є епіцентром бойових дій – там ворог тримає угруповання чисельністю близько 106 тисяч осіб. Також значна активність окупантів фіксується на Куп'янському, Костянтинівському, Очеретинському напрямках та у прикордонних районах. Проте українські захисники не лише тримають оборону, а й продовжують контролювати частину територій у Курській області РФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна очікує, що Росія може розпочати новий наступ улітку 2026 року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

За даними агентства, Володимир Зеленський у ході переговорів із європейськими партнерами попередив про ризик чергової активізації російських наступальних дій.

Водночас джерела зазначають, що російські війська поки що не можуть досягти значних проривів на фронті і продовжують зазнавати великих втрат.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23488
