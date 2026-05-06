Россия готовит новое наступление: когда Украине следует быть готовой

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украина ожидает, что Россия может начать новое наступление летом 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Новое наступление России на Украину
По данным агентства, Владимир Зеленский в ходе переговоров с европейскими партнерами предупредил о риске очередной активизации российских наступательных действий.
В то же время источники отмечают, что российские войска пока не могут достичь значительных прорывов на фронте и продолжают нести большие потери.
Отдельное внимание Украина уделяет вопросу усиления систем противовоздушной обороны. Киев продолжает призывать союзников увеличить поставки ПВО из-за опасений относительно возможной сложной зимы.
По информации Bloomberg, в Киеве предполагается, что Владимир Путин может сделать ставку на новую волну массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в холодный период.
Также собеседники агентства обращают внимание, что война на Ближнем Востоке сменяет приоритеты США, из-за чего Украина может столкнуться с дефицитом необходимых систем ПВО.