Россия готовит новое наступление: когда Украине следует быть готовой

Украина ожидает, что Россия может начать новое наступление летом 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, Владимир Зеленский в ходе переговоров с европейскими партнерами предупредил о риске очередной активизации российских наступательных действий.

В то же время источники отмечают, что российские войска пока не могут достичь значительных прорывов на фронте и продолжают нести большие потери.

Отдельное внимание Украина уделяет вопросу усиления систем противовоздушной обороны. Киев продолжает призывать союзников увеличить поставки ПВО из-за опасений относительно возможной сложной зимы.

По информации Bloomberg, в Киеве предполагается, что Владимир Путин может сделать ставку на новую волну массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в холодный период.

Также собеседники агентства обращают внимание, что война на Ближнем Востоке сменяет приоритеты США, из-за чего Украина может столкнуться с дефицитом необходимых систем ПВО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия может готовить новые провокации накануне 9 мая и использовать их как повод для дальнейшей эскалации войны против Украины. Об этом в колонке Rzeczpospolita написал журналист Руслан Шошин.

По его мнению, если бы Кремль действительно стремился к прекращению боевых действий, российская армия не продолжала бы массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре. Автор отмечает, что после заявлений Москвы о так называемом "перемирии" Украина предложила бессрочное прекращение огня, однако Россия фактически сразу продолжила атаки. Журналист считает, что Кремлю выгодно временное затишье из-за атак украинских дронов по российской нефтяной инфраструктуре и рисков для проведения парада 9 мая в Москве.

