Россия готовит новое наступление: когда Украине следует быть готовой
Россия готовит новое наступление: когда Украине следует быть готовой

Украина предупреждает союзников о возможном новом наступлении РФ уже этим летом и рисках массированных ударов по энергетике зимой

6 мая 2026, 23:51
Ткачова Марія

Украина ожидает, что Россия может начать новое наступление летом 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Новое наступление России на Украину

По данным агентства, Владимир Зеленский в ходе переговоров с европейскими партнерами предупредил о риске очередной активизации российских наступательных действий.

В то же время источники отмечают, что российские войска пока не могут достичь значительных прорывов на фронте и продолжают нести большие потери.

Отдельное внимание Украина уделяет вопросу усиления систем противовоздушной обороны. Киев продолжает призывать союзников увеличить поставки ПВО из-за опасений относительно возможной сложной зимы.

По информации Bloomberg, в Киеве предполагается, что Владимир Путин может сделать ставку на новую волну массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в холодный период.

Также собеседники агентства обращают внимание, что война на Ближнем Востоке сменяет приоритеты США, из-за чего Украина может столкнуться с дефицитом необходимых систем ПВО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия может готовить новые провокации накануне 9 мая и использовать их как повод для дальнейшей эскалации войны против Украины. Об этом в колонке Rzeczpospolita написал журналист Руслан Шошин.
По его мнению, если бы Кремль действительно стремился к прекращению боевых действий, российская армия не продолжала бы массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре. Автор отмечает, что после заявлений Москвы о так называемом "перемирии" Украина предложила бессрочное прекращение огня, однако Россия фактически сразу продолжила атаки. Журналист считает, что Кремлю выгодно временное затишье из-за атак украинских дронов по российской нефтяной инфраструктуре и рисков для проведения парада 9 мая в Москве.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-06/ukraine-looks-beyond-summer-offensive-to-a-crucial-winter-in-the-war
