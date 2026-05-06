Росія готує новий наступ: коли Україні варто бути готовою
Росія готує новий наступ: коли Україні варто бути готовою

Україна попереджає союзників про можливий новий наступ РФ уже цього літа та ризики масованих ударів по енергетиці взимку

6 травня 2026, 23:51
Ткачова Марія

Україна очікує, що Росія може розпочати новий наступ уже влітку 2026 року. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Новий наступ Росії на Україну

За даними агентства, Володимир Зеленський під час переговорів із європейськими партнерами попередив про ризик чергової активізації російських наступальних дій.

Водночас джерела зазначають, що російські війська наразі не можуть досягти значних проривів на фронті та продовжують зазнавати великих втрат.

Окрему увагу Україна приділяє питанню посилення систем протиповітряної оборони. Київ продовжує закликати союзників збільшити постачання ППО через побоювання щодо можливої складної зими.

За інформацією Bloomberg, у Києві припускають, що Володимир Путін може зробити ставку на нову хвилю масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі в холодний період.

Також співрозмовники агентства звертають увагу, що війна на Близькому Сході змінює пріоритети США, через що Україна може зіткнутися з дефіцитом необхідних систем ППО.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія може готувати нові провокації напередодні 9 травня та використовувати їх як привід для подальшої ескалації війни проти України. Про це у колонці для Rzeczpospolita написав журналіст Руслан Шошин.
На його думку, якби Кремль справді прагнув припинення бойових дій, російська армія не продовжувала б масовані удари по українських містах і цивільній інфраструктурі. Автор зазначає, що після заяв Москви про так зване “перемир’я” Україна запропонувала безстрокове припинення вогню, однак Росія фактично одразу продовжила атаки. Журналіст вважає, що Кремлю вигідне тимчасове затишшя через атаки українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі та ризики для проведення параду 9 травня у Москві.



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-06/ukraine-looks-beyond-summer-offensive-to-a-crucial-winter-in-the-war
