Росія готує новий наступ: коли Україні варто бути готовою

Ткачова Марія
Україна очікує, що Росія може розпочати новий наступ уже влітку 2026 року. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.
Новий наступ Росії на Україну
За даними агентства, Володимир Зеленський під час переговорів із європейськими партнерами попередив про ризик чергової активізації російських наступальних дій.
Водночас джерела зазначають, що російські війська наразі не можуть досягти значних проривів на фронті та продовжують зазнавати великих втрат.
Окрему увагу Україна приділяє питанню посилення систем протиповітряної оборони. Київ продовжує закликати союзників збільшити постачання ППО через побоювання щодо можливої складної зими.
За інформацією Bloomberg, у Києві припускають, що Володимир Путін може зробити ставку на нову хвилю масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі в холодний період.
Також співрозмовники агентства звертають увагу, що війна на Близькому Сході змінює пріоритети США, через що Україна може зіткнутися з дефіцитом необхідних систем ППО.