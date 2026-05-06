Для чого Путін може використати 9 травня

Росія може готувати нові провокації напередодні 9 травня та використовувати їх як привід для подальшої ескалації війни проти України. Про це у колонці для Rzeczpospolita написав журналіст Руслан Шошин.

Путін готує приводи для масштабної мобілізації в рф

На його думку, якби Кремль справді прагнув припинення бойових дій, російська армія не продовжувала б масовані удари по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Автор зазначає, що після заяв Москви про так зване “перемир’я” Україна запропонувала безстрокове припинення вогню, однак Росія фактично одразу продовжила атаки.

Журналіст вважає, що Кремлю вигідне тимчасове затишшя через атаки українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі та ризики для проведення параду 9 травня у Москві.

Водночас він припускає, що російська влада може навмисно провокувати Україну на удари в цей період, щоб використати ситуацію для нової хвилі мобілізації, посилення війни та зриву можливих переговорів.

Також у матеріалі зазначається, що після років повномасштабної війни Кремль дедалі більше використовує ескалацію як інструмент внутрішнього контролю та утримання влади.

