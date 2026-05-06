Главная Новости Общество Война с Россией Для чего Путин может использовать 9 мая
НОВОСТИ

Для чего Путин может использовать 9 мая

Польский журналист считает, что Кремль может намеренно провоцировать Украину до 9 мая для дальнейшей эскалации войны

6 мая 2026, 23:31
Ткачова Марія

Россия может готовить новые провокации накануне 9 мая и использовать их в качестве повода для дальнейшей эскалации войны против Украины. Об этом в колонке Rzeczpospolita написал журналист Руслан Шошин.

Путин готовит поводы для масштабной мобилизации в России

По его мнению, если бы Кремль действительно стремился к прекращению боевых действий, российская армия не продолжала бы массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Автор отмечает, что после заявлений Москвы о так называемом "перемирии" Украина предложила бессрочное прекращение огня, однако Россия фактически сразу продолжила атаки.

Журналист считает, что Кремлю выгодно временное затишье из-за атак украинских дронов по российской нефтяной инфраструктуре и рисков для проведения парада 9 мая в Москве.

В то же время, он предполагает, что российские власти могут намеренно провоцировать Украину на удары в этот период, чтобы использовать ситуацию для новой волны мобилизации, усиления войны и срыва возможных переговоров.

Также в материале отмечается, что после лет полномасштабной войны Кремль все больше использует эскалацию как инструмент внутреннего контроля и удержания власти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший народный депутат Олег Ляшко получил новую должность в рядах Вооруженных сил Украины.
По данным издания ГОРДОН, Ляшко был назначен командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток". До этого он занимал должность командира батальона беспилотных систем в составе 63 ОМБр. В связи с назначением на высшую должность и в условиях особого периода Ляшку, ранее имевшему звание старшего лейтенанта, присвоили звание полковника. Отмечается, что Олег Ляшко проходит службу в ВСУ с августа 2022 года.



Источник: https://www.rp.pl/komentarze/art44321641-ruslan-szoszyn-wladimir-putin-prowokuje-ukraine-przed-9-maja-moze-dojsc-do-eskalacji
