Для чего Путин может использовать 9 мая

Россия может готовить новые провокации накануне 9 мая и использовать их в качестве повода для дальнейшей эскалации войны против Украины. Об этом в колонке Rzeczpospolita написал журналист Руслан Шошин.

Путин готовит поводы для масштабной мобилизации в России

По его мнению, если бы Кремль действительно стремился к прекращению боевых действий, российская армия не продолжала бы массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Автор отмечает, что после заявлений Москвы о так называемом "перемирии" Украина предложила бессрочное прекращение огня, однако Россия фактически сразу продолжила атаки.

Журналист считает, что Кремлю выгодно временное затишье из-за атак украинских дронов по российской нефтяной инфраструктуре и рисков для проведения парада 9 мая в Москве.

В то же время, он предполагает, что российские власти могут намеренно провоцировать Украину на удары в этот период, чтобы использовать ситуацию для новой волны мобилизации, усиления войны и срыва возможных переговоров.

Также в материале отмечается, что после лет полномасштабной войны Кремль все больше использует эскалацию как инструмент внутреннего контроля и удержания власти.

