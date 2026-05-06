Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Ляшка нова посада: ким призначили
commentss НОВИНИ Всі новини

У Ляшка нова посада: ким призначили

Колишнього народного депутата Олега Ляшка призначили на нову посаду у Збройних силах України та присвоїли звання полковника

6 травня 2026, 23:16
Колишній народний депутат Олег Ляшко отримав нову посаду у лавах Збройних сил України.

Ляшко у лавах ЗСУ

За даними видання ГОРДОН, Ляшка призначили командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід".

До цього він обіймав посаду командира батальйону безпілотних систем у складі 63 ОМБр.

У зв’язку з призначенням на вищу посаду та в умовах особливого періоду Ляшку, який раніше мав звання старшого лейтенанта, присвоїли звання полковника.

Зазначається, що Олег Ляшко проходить службу у ЗСУ з серпня 2022 року.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у квітні російські війська окупували на 11,9% менше територій, ніж у березні, водночас кількість штурмових дій зросла на 2,2%.
За наявними даними, для захоплення одного квадратного кілометра противнику в середньому необхідно провести близько 36 штурмів. Така інтенсивність бойових дій свідчить про значне виснаження ресурсів при мінімальних територіальних здобутках.  Найбільше просування ворога зафіксовано на Донеччині — 36% від загального обсягу, що становить приблизно 53 квадратні кілометри. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 раза менше, ніж у грудні. Далі за показниками йде Сумська область — близько 30% або 44 квадратні кілометри. На Харківську область припадає 22%, а на Запорізьку область — 12%. Окремо зазначається, що зменшилася площа окупованих територій у Дніпропетровській області — зі 105 до 98 квадратних кілометрів. Загалом за три місяці Сили оборони України змогли скоротити контрольовану ворогом територію в цьому регіоні на 89 квадратних кілометрів. Ці показники свідчать про уповільнення темпів наступу РФ та зростання вартості кожного кілометра просування.



Джерело: https://gordonua.com/section-politics/news-eksnardep-lyashko-otrymav-zvannya-polkovnyka-i-novu-posadu-v-zsu-06-05-2026.html
