У Ляшка нова посада: ким призначили

Колишній народний депутат Олег Ляшко отримав нову посаду у лавах Збройних сил України.

За даними видання ГОРДОН, Ляшка призначили командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід".

До цього він обіймав посаду командира батальйону безпілотних систем у складі 63 ОМБр.

У зв’язку з призначенням на вищу посаду та в умовах особливого періоду Ляшку, який раніше мав звання старшого лейтенанта, присвоїли звання полковника.

Зазначається, що Олег Ляшко проходить службу у ЗСУ з серпня 2022 року.

За наявними даними, для захоплення одного квадратного кілометра противнику в середньому необхідно провести близько 36 штурмів. Така інтенсивність бойових дій свідчить про значне виснаження ресурсів при мінімальних територіальних здобутках. Найбільше просування ворога зафіксовано на Донеччині — 36% від загального обсягу, що становить приблизно 53 квадратні кілометри. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 раза менше, ніж у грудні. Далі за показниками йде Сумська область — близько 30% або 44 квадратні кілометри. На Харківську область припадає 22%, а на Запорізьку область — 12%. Окремо зазначається, що зменшилася площа окупованих територій у Дніпропетровській області — зі 105 до 98 квадратних кілометрів. Загалом за три місяці Сили оборони України змогли скоротити контрольовану ворогом територію в цьому регіоні на 89 квадратних кілометрів. Ці показники свідчать про уповільнення темпів наступу РФ та зростання вартості кожного кілометра просування.

