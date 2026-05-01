Штурмів більше, результатів менше: фронт виснажується

Ткачова Марія
У квітні російські війська окупували на 11,9% менше територій, ніж у березні, водночас кількість штурмових дій зросла на 2,2%.
Ситуація на фронті та просування армії рф
За наявними даними, для захоплення одного квадратного кілометра противнику в середньому необхідно провести близько 36 штурмів. Така інтенсивність бойових дій свідчить про значне виснаження ресурсів при мінімальних територіальних здобутках.
Найбільше просування ворога зафіксовано на Донеччині — 36% від загального обсягу, що становить приблизно 53 квадратні кілометри. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 раза менше, ніж у грудні.
Далі за показниками йде Сумська область — близько 30% або 44 квадратні кілометри. На Харківську область припадає 22%, а на Запорізьку область — 12%.
Окремо зазначається, що зменшилася площа окупованих територій у Дніпропетровській області — зі 105 до 98 квадратних кілометрів.
Загалом за три місяці Сили оборони України змогли скоротити контрольовану ворогом територію в цьому регіоні на 89 квадратних кілометрів.
Ці показники свідчать про уповільнення темпів наступу РФ та зростання вартості кожного кілометра просування.