Штурмів більше, результатів менше: фронт виснажується

У квітні російські війська окупували на 11,9% менше територій, ніж у березні, водночас кількість штурмових дій зросла на 2,2%.

Ситуація на фронті та просування армії рф

За наявними даними, для захоплення одного квадратного кілометра противнику в середньому необхідно провести близько 36 штурмів. Така інтенсивність бойових дій свідчить про значне виснаження ресурсів при мінімальних територіальних здобутках.

Найбільше просування ворога зафіксовано на Донеччині — 36% від загального обсягу, що становить приблизно 53 квадратні кілометри. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 раза менше, ніж у грудні.

Далі за показниками йде Сумська область — близько 30% або 44 квадратні кілометри. На Харківську область припадає 22%, а на Запорізьку область — 12%.

Окремо зазначається, що зменшилася площа окупованих територій у Дніпропетровській області — зі 105 до 98 квадратних кілометрів.

Загалом за три місяці Сили оборони України змогли скоротити контрольовану ворогом територію в цьому регіоні на 89 квадратних кілометрів.

Ці показники свідчать про уповільнення темпів наступу РФ та зростання вартості кожного кілометра просування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ачальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Полевий заявив про складну ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку.

За його словами, українські позиції опинилися у стані напівоточення, що суттєво ускладнює логістику та фактично унеможливлює проведення повноцінної ротації особового складу.

