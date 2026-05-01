Півоточення і відсутність ротації: що відбувається під Покровськом
Півоточення і відсутність ротації: що відбувається під Покровськом

На Покровському напрямку військові стикаються з напівоточенням, проблемами логістики та суперечливими наказами

1 травня 2026, 23:07
Ткачова Марія

Начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Полевий заявив про складну ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку

За його словами, українські позиції опинилися у стані напівоточення, що суттєво ускладнює логістику та фактично унеможливлює проведення повноцінної ротації особового складу.

Полевий повідомив, що військові отримують взаємовиключні накази: одночасно утримувати займані рубежі та здійснювати ротацію кожні два місяці. У нинішніх умовах, за його оцінкою, виконати обидва завдання неможливо.

Він також зазначив, що утримання окремих ділянок, зокрема північних околиць, не має вирішального значення, оскільки основні бойові дії зосереджені в районах Добропілля та Гришине.

За словами полковника, російські війська закріпилися у населених пунктах і використовують промислові об’єкти для накопичення сил.

Окрім цього, за даними розвідки, на територію Донецької області перекинуто близько 20 тисяч резервів противника, які вводяться у бій після досягнення локальних успіхів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що президент РФ Володимир Путін опинився у незручній ситуації під час зустрічі з представниками Дагестану.
Спікер парламенту регіону Заур Аскендеров розповів, що кілька місцевих депутатів брали участь у війні проти України. За його словами, один із них досі перебуває на фронті, оскільки нібито “побачив там відвертий фашизм”. Після цих слів Путін уточнив: “На тій стороні?”, маючи на увазі, ймовірно, українську сторону.



Джерело: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/z-pokrovska-potribno-vidiyti-nakazi-sirskogo-vikonati-nemozhlivo-poleviy-novini-ukrajini-50604524.html?utm_source=telegram
