Начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Полевий заявив про складну ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку

За його словами, українські позиції опинилися у стані напівоточення, що суттєво ускладнює логістику та фактично унеможливлює проведення повноцінної ротації особового складу.

Полевий повідомив, що військові отримують взаємовиключні накази: одночасно утримувати займані рубежі та здійснювати ротацію кожні два місяці. У нинішніх умовах, за його оцінкою, виконати обидва завдання неможливо.

Він також зазначив, що утримання окремих ділянок, зокрема північних околиць, не має вирішального значення, оскільки основні бойові дії зосереджені в районах Добропілля та Гришине.

За словами полковника, російські війська закріпилися у населених пунктах і використовують промислові об’єкти для накопичення сил.

Окрім цього, за даними розвідки, на територію Донецької області перекинуто близько 20 тисяч резервів противника, які вводяться у бій після досягнення локальних успіхів.

