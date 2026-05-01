Полуокружение и отсутствие ротации: что происходит под Покровском

Ткачова Марія
Начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Владимир Полевый заявил о сложной ситуации в Покровско-Мирноградском направлении.
Ситуация на Покровском направлении
По его словам, украинские позиции оказались в состоянии полуокружения, что существенно усложняет логистику и фактически делает невозможным проведение полноценной ротации личного состава.
Полевый сообщил, что военные получают взаимоисключающие приказы: одновременно удерживать занимаемые рубежи и ротировать каждые два месяца. В нынешних условиях, по его оценке, выполнить обе задачи невозможно.
Он также отметил, что содержание отдельных участков, в частности северных окраин, не имеет решающего значения, поскольку основные боевые действия сосредоточены в районах Доброполья и Гришино.
По словам полковника, российские войска закрепились в населённых пунктах и используют промышленные объекты для накопления сил.
Кроме того, по данным разведки, на территорию Донецкой области переброшено около 20 тысяч резервов противника, которые вводятся в бой после достижения локальных успехов.