Начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Владимир Полевый заявил о сложной ситуации в Покровско-Мирноградском направлении.

Ситуация на Покровском направлении

По его словам, украинские позиции оказались в состоянии полуокружения, что существенно усложняет логистику и фактически делает невозможным проведение полноценной ротации личного состава.

Полевый сообщил, что военные получают взаимоисключающие приказы: одновременно удерживать занимаемые рубежи и ротировать каждые два месяца. В нынешних условиях, по его оценке, выполнить обе задачи невозможно.

Он также отметил, что содержание отдельных участков, в частности северных окраин, не имеет решающего значения, поскольку основные боевые действия сосредоточены в районах Доброполья и Гришино.

По словам полковника, российские войска закрепились в населённых пунктах и используют промышленные объекты для накопления сил.

Кроме того, по данным разведки, на территорию Донецкой области переброшено около 20 тысяч резервов противника, которые вводятся в бой после достижения локальных успехов.

