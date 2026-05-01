Война с Россией Полуокружение и отсутствие ротации: что происходит под Покровском
НОВОСТИ

Полуокружение и отсутствие ротации: что происходит под Покровском

На Покровском направлении военные сталкиваются с полуокружением, проблемами логистики и противоречивыми приказами

1 мая 2026, 23:07
Ткачова Марія

Начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Владимир Полевый заявил о сложной ситуации в Покровско-Мирноградском направлении.

Полуокружение и отсутствие ротации: что происходит под Покровском

Ситуация на Покровском направлении

По его словам, украинские позиции оказались в состоянии полуокружения, что существенно усложняет логистику и фактически делает невозможным проведение полноценной ротации личного состава.

Полевый сообщил, что военные получают взаимоисключающие приказы: одновременно удерживать занимаемые рубежи и ротировать каждые два месяца. В нынешних условиях, по его оценке, выполнить обе задачи невозможно.

Он также отметил, что содержание отдельных участков, в частности северных окраин, не имеет решающего значения, поскольку основные боевые действия сосредоточены в районах Доброполья и Гришино.

По словам полковника, российские войска закрепились в населённых пунктах и используют промышленные объекты для накопления сил.

Кроме того, по данным разведки, на территорию Донецкой области переброшено около 20 тысяч резервов противника, которые вводятся в бой после достижения локальных успехов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин оказался в неудобной ситуации во время встречи с представителями Дагестана.
Спикер парламента региона Заур Аскендеров рассказал, что несколько местных депутатов участвовали в войне против Украины. По его словам, один из них до сих пор находится на фронте, поскольку якобы "увидел там откровенный фашизм". После этих слов Путин уточнил: "На той стороне?", имея в виду, вероятно, украинскую сторону.



Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/z-pokrovska-potribno-vidiyti-nakazi-sirskogo-vikonati-nemozhlivo-poleviy-novini-ukrajini-50604524.html?utm_source=telegram
