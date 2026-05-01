Конфуз на зустрічі Путіна з дагестанськими депутатами

Президент РФ Володимир Путін опинився у незручній ситуації під час зустрічі з представниками Дагестану.

Путін перепитав на чий стороні фашизм

Спікер парламенту регіону Заур Аскендеров розповів, що кілька місцевих депутатів брали участь у війні проти України. За його словами, один із них досі перебуває на фронті, оскільки нібито “побачив там відвертий фашизм”.

Після цих слів Путін уточнив: “На тій стороні?”, маючи на увазі, ймовірно, українську сторону.

Аскендеров підтвердив це, відповівши: “На тій стороні”.

Епізод викликав резонанс через реакцію російського президента, яка виглядала як спроба уточнити формулювання співрозмовника.

