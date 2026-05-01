Конфуз на встрече Путина с дагестанскими депутатами

Президент РФ Владимир Путин оказался в неловкой ситуации во время встречи с представителями Дагестана.

Путин переспросил на чьей стороне фашизм

Спикер парламента региона Заур Аскендеров рассказал, что несколько местных депутатов участвовали в войне против Украины. По его словам, один из них до сих пор находится на фронте, поскольку якобы "увидел там откровенный фашизм".

После этих слов Путин уточнил: "На той стороне?", имея в виду, вероятно, украинскую сторону.

Аскендер подтвердил это, ответив: "На той стороне".

Эпизод вызвал резонанс из-за реакции российского президента, которая выглядела как попытка уточнить формулировку собеседника.

