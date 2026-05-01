РФ готує рекорд: новий ресурс Росії у війні проти України

Росія у 2026 році планує рекрутувати щонайменше 18 500 іноземних громадян до своєї армії, що стане рекордним показником. Про це заявив Дмитро Усов під час міжнародної дискусії, організованої Truth Hounds.

Росія планує поставити рекорд з вербування іноземців на війну

За його словами, іноземці вже становлять значну частину російських військ. Зокрема, понад 13 тисяч — це громадяни країн Центральної Азії, понад 1 800 — із Південної Азії, майже 3 тисячі — з Африки, більше 1 500 — з Латинської Америки, а також близько 14 тисяч військових із КНДР.

Усов наголосив, що вербування іноземців є важливим ресурсом для Кремля на тлі значних втрат власного населення у війні проти України.

Він також зазначив, що така практика посилює транснаціональні мережі торгівлі людьми та становить загрозу глобальній безпеці, оскільки рекрутинг часто відбувається через обман або примус як на території Росії, так і за її межами.

За наявними даними, втрати іноземних найманців у російській армії вже становлять щонайменше 5 149 осіб, зокрема під час так званих “м’ясних штурмів”.

Частина з них потрапила до українського полону. Наразі Координаційний штаб опікується полоненими найманцями з 48 країн, серед яких найчастіше — громадяни Таджикистану, Узбекистану та Білорусі.

