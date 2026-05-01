Новий нереальний бум: молодь масово йде в армію

У Франції зафіксували різке зростання інтересу до військової служби серед молоді. Як повідомляє Le Figaro, кількість добровольців перевищила доступні місця у новій програмі.

У Франції молодь масово йде в армію

Йдеться про ініціативу, запущену у 2026 році, яка передбачає короткострокову службу в сухопутних військах для молоді віком від 18 до 25 років.

Програма одразу викликала значний інтерес: вже в перші дні після запуску зафіксовано великий наплив заявок.

За офіційними даними, близько 22% кандидатів становлять жінки.

У французькій армії зазначають, що така динаміка свідчить про зростання зацікавленості молодого покоління у сфері оборони, а також про бажання отримати базові військові навички та досвід.

Попри обмежену кількість місць, подібні програми розглядаються як важливий інструмент зміцнення зв’язку між суспільством і військом.

