Новий нереальний бум: молодь масово йде в армію

У Франції нова програма військової служби викликала ажіотаж — кількість заявок перевищила доступні місця

1 травня 2026, 19:23
Ткачова Марія

У Франції зафіксували різке зростання інтересу до військової служби серед молоді. Як повідомляє Le Figaro, кількість добровольців перевищила доступні місця у новій програмі.

Йдеться про ініціативу, запущену у 2026 році, яка передбачає короткострокову службу в сухопутних військах для молоді віком від 18 до 25 років.

Програма одразу викликала значний інтерес: вже в перші дні після запуску зафіксовано великий наплив заявок.

За офіційними даними, близько 22% кандидатів становлять жінки.

У французькій армії зазначають, що така динаміка свідчить про зростання зацікавленості молодого покоління у сфері оборони, а також про бажання отримати базові військові навички та досвід.

Попри обмежену кількість місць, подібні програми розглядаються як важливий інструмент зміцнення зв’язку між суспільством і військом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що начальник виробничого відділу БпЛА Євген Большухін виступив із різкою критикою ситуації в російській армії, звернувши увагу на втрати, примус та проблеми забезпечення.
За його словами, у публічному просторі демонструються лише “успішні” епізоди бойових дій, тоді як значна кількість невдалих штурмів і втрат залишається поза увагою. Большухін заявив, що існує практика використання військовослужбовців як “одноразового ресурсу” під час штурмів, а також повідомив про складні умови перебування на передовій, зокрема на позиціях поблизу річки Дніпро.
Він також зазначив, що в Єкатеринбурзі ізолятори тимчасового тримання переповнені військовими, які не бажають повертатися в зону бойових дій. За його словами, у випадках порушення дисципліни військовослужбовців можуть направляти на особливо небезпечні ділянки фронту, а також застосовувати фізичне насильство.



Джерело: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/service-national-l-armee-de-terre-a-recu-plus-de-candidatures-que-de-places-ouvertes-20260428
