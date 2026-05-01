Начальник виробничого відділу БпЛА Євген Большухін виступив із різкою критикою ситуації в російській армії, звернувши увагу на втрати, примус та проблеми забезпечення.

Росіяни про свої штурми

За його словами, у публічному просторі демонструються лише “успішні” епізоди бойових дій, тоді як значна кількість невдалих штурмів і втрат залишається поза увагою.

Большухін заявив, що існує практика використання військовослужбовців як “одноразового ресурсу” під час штурмів, а також повідомив про складні умови перебування на передовій, зокрема на позиціях поблизу річки Дніпро.

Він також зазначив, що в Єкатеринбурзі ізолятори тимчасового тримання переповнені військовими, які не бажають повертатися в зону бойових дій.

За його словами, у випадках порушення дисципліни військовослужбовців можуть направляти на особливо небезпечні ділянки фронту, а також застосовувати фізичне насильство.

Окремо він розкритикував стан тилових структур і виробництва безпілотників, зазначивши, що обсяги виробництва скоротилися, як і рівень доходів працівників галузі.

Такі заяви свідчать про наявність системних проблем у забезпеченні та управлінні російськими військами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що г убернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що ситуація в Туапсе перебуває “під повним контролем”, попри повідомлення про масштабні пожежі та забруднення.

За його словами, наразі в місті немає серйозних загроз, а зафіксовані інциденти він назвав “локальними загоряннями” та “осередками задимлення”. Кондратьєв також стверджує, що інформація про так званий “нафтовий дощ” є перебільшеною і має характер психологічного впливу. Він припустив, що українські дрони нібито використовують додаткові баки з паливом, щоб створити візуальний ефект масштабних пожеж.

