Ткачова Марія
Начальник виробничого відділу БпЛА Євген Большухін виступив із різкою критикою ситуації в російській армії, звернувши увагу на втрати, примус та проблеми забезпечення.
Росіяни про свої штурми
За його словами, у публічному просторі демонструються лише “успішні” епізоди бойових дій, тоді як значна кількість невдалих штурмів і втрат залишається поза увагою.
Большухін заявив, що існує практика використання військовослужбовців як “одноразового ресурсу” під час штурмів, а також повідомив про складні умови перебування на передовій, зокрема на позиціях поблизу річки Дніпро.
Він також зазначив, що в Єкатеринбурзі ізолятори тимчасового тримання переповнені військовими, які не бажають повертатися в зону бойових дій.
За його словами, у випадках порушення дисципліни військовослужбовців можуть направляти на особливо небезпечні ділянки фронту, а також застосовувати фізичне насильство.
Окремо він розкритикував стан тилових структур і виробництва безпілотників, зазначивши, що обсяги виробництва скоротилися, як і рівень доходів працівників галузі.
Такі заяви свідчать про наявність системних проблем у забезпеченні та управлінні російськими військами.