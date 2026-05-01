Начальник производственного отдела БПЛА Евгений Большухин выступил с резкой критикой ситуации в российской армии, обратив внимание на потери, принуждение и проблемы обеспечения.

Россияне о своих штурмах

По его словам, в публичном пространстве демонстрируются только "успешные" эпизоды боевых действий, в то время как значительное количество неудачных штурмов и потерь остается без внимания.

Большухин заявил, что существует практика использования военнослужащих как "одноразового ресурса" во время штурмов, а также сообщил о сложных условиях пребывания на передовой, в частности, на позициях вблизи реки Днепр.

Он также отметил, что в Екатеринбурге изоляторы временного содержания переполнены военными, не желающими возвращаться в зону боевых действий.

По его словам, в случаях нарушения дисциплины военнослужащих могут направляться на особо опасные участки фронта, а также применять физическое насилие.

Отдельно он подверг критике состояние тыловых структур и производства беспилотников, отметив, что объемы производства сократились, как и уровень доходов работников отрасли.

Такие заявления свидетельствуют о наличии системных проблем в обеспечении и управлении русскими войсками.

