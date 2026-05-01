«Це лише дим»: російська влада у відкриту бреше про ситуацію в Туапсе

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що ситуація в Туапсе перебуває “під повним контролем”, попри повідомлення про масштабні пожежі та забруднення.

Губернатор Краснодарського краю про Туапсе

За його словами, наразі в місті немає серйозних загроз, а зафіксовані інциденти він назвав “локальними загоряннями” та “осередками задимлення”.

Кондратьєв також стверджує, що інформація про так званий “нафтовий дощ” є перебільшеною і має характер психологічного впливу. Він припустив, що українські дрони нібито використовують додаткові баки з паливом, щоб створити візуальний ефект масштабних пожеж.

“Це психологічна атака, робота на камеру”, — заявив він, назвавши це “ефектом нафтових крапель”.

Попри повідомлення місцевих жителів про наслідки пожеж і проблеми з інфраструктурою, губернатор закликав туристів не скасовувати поїздки до регіону.

