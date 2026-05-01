logo

BTC/USD

78425

ETH/USD

2306.37

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией «Это только дым»: российская власть в открытую лжет о ситуации в Туапсе
commentss НОВОСТИ Все новости

«Это только дым»: российская власть в открытую лжет о ситуации в Туапсе

Власти Краснодарского края отрицают серьезность ситуации в Туапсе, называя пожары и "нефтяной дождь" психологической атакой

1 мая 2026, 17:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация в Туапсе находится под полным контролем, несмотря на сообщения о масштабных пожарах и загрязнениях.

По его словам, в настоящее время в городе нет серьезных угроз, а зафиксированные инциденты он назвал "локальными возгораниями" и "ячейками задымления".

Кондратьев также утверждает, что информация о так называемом "нефтяном дожде" преувеличена и имеет характер психологического влияния. Он предположил, что украинские дроны вроде бы используют дополнительные баки с топливом, чтобы создать визуальный эффект масштабных пожаров.

"Это психологическая атака, работа на камеру", — заявил он, назвав это "эффектом нефтяных капель".

Несмотря на сообщения местных жителей о последствиях пожаров и проблемах с инфраструктурой, губернатор призвал туристов не отменять поездки в регион.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил, что около 70% личного состава поступает в подразделения через мобилизацию, тогда как еще 20–30% — через рекрутинг.
По его словам, мобилизация является ключевым инструментом для пополнения войска, и без нее невозможно обеспечить стабильность фронта или добиться победы. Пивненко подчеркнул, что нападения на работников территориальных центров комплектования недопустимы, ведь военные действуют исключительно в рамках правового поля, а оценку таким инцидентам должны давать правоохранительные органы.
Он также отметил, что уровень заинтересованности в рекрутинге во многом зависит от командиров, атмосферы в подразделениях и их репутации. По его словам, Нацгвардия пытается обеспечить надлежащие условия службы и эффективно использовать потенциал каждого военнослужащего. Отдельно командующий прокомментировал проблему самовольного ухода из части (СЗЧ). По его словам, в Нацгвардии удается возвращать в службу примерно каждый второй военный. Среди основных причин СЗЧ он назвал страх перед боевыми действиями, особенно среди впервые попадающих на фронт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus/29035
Теги:

Новости

Все новости