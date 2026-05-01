Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация в Туапсе находится под полным контролем, несмотря на сообщения о масштабных пожарах и загрязнениях.

Губернатор Краснодарского края о Туапсе

По его словам, в настоящее время в городе нет серьезных угроз, а зафиксированные инциденты он назвал "локальными возгораниями" и "ячейками задымления".

Кондратьев также утверждает, что информация о так называемом "нефтяном дожде" преувеличена и имеет характер психологического влияния. Он предположил, что украинские дроны вроде бы используют дополнительные баки с топливом, чтобы создать визуальный эффект масштабных пожаров.

"Это психологическая атака, работа на камеру", — заявил он, назвав это "эффектом нефтяных капель".

Несмотря на сообщения местных жителей о последствиях пожаров и проблемах с инфраструктурой, губернатор призвал туристов не отменять поездки в регион.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил, что около 70% личного состава поступает в подразделения через мобилизацию, тогда как еще 20–30% — через рекрутинг.

По его словам, мобилизация является ключевым инструментом для пополнения войска, и без нее невозможно обеспечить стабильность фронта или добиться победы. Пивненко подчеркнул, что нападения на работников территориальных центров комплектования недопустимы, ведь военные действуют исключительно в рамках правового поля, а оценку таким инцидентам должны давать правоохранительные органы.

Он также отметил, что уровень заинтересованности в рекрутинге во многом зависит от командиров, атмосферы в подразделениях и их репутации. По его словам, Нацгвардия пытается обеспечить надлежащие условия службы и эффективно использовать потенциал каждого военнослужащего. Отдельно командующий прокомментировал проблему самовольного ухода из части (СЗЧ). По его словам, в Нацгвардии удается возвращать в службу примерно каждый второй военный. Среди основных причин СЗЧ он назвал страх перед боевыми действиями, особенно среди впервые попадающих на фронт.

