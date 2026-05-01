Командувач Нацгвардії розкрив до чого готуватися у 2026 році
commentss НОВИНИ Всі новини

Командувач Нацгвардії розкрив до чого готуватися у 2026 році

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що основним джерелом поповнення війська залишається мобілізація

1 травня 2026, 00:30
Ткачова Марія

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що близько 70% особового складу надходить до підрозділів через мобілізацію, тоді як ще 20–30% — через рекрутинг.

За його словами, мобілізація є ключовим інструментом для поповнення війська, і без неї неможливо забезпечити стабільність фронту чи досягти перемоги.

Півненко наголосив, що напади на працівників територіальних центрів комплектування є неприпустимими, адже військові діють виключно в межах правового поля, а оцінку таким інцидентам мають давати правоохоронні органи.

Він також зазначив, що рівень зацікавленості у рекрутингу значною мірою залежить від командирів, атмосфери в підрозділах та їхньої репутації. За його словами, Нацгвардія намагається забезпечити належні умови служби та ефективно використовувати потенціал кожного військовослужбовця.

Окремо командувач прокоментував проблему самовільного залишення частини (СЗЧ). За його словами, у Нацгвардії вдається повертати до служби приблизно кожного другого військового. Серед основних причин СЗЧ він назвав страх перед бойовими діями, особливо серед тих, хто вперше потрапляє на фронт.

Водночас Півненко зазначив, що після певного часу перебування в зоні бойових дій цей страх зменшується, а більшість військових адаптуються до умов служби.

Він підкреслив, що для вирішення проблем мобілізації та СЗЧ необхідно налагоджувати ефективну комунікацію із суспільством і мотивувати людей долучатися до війська.

Командувач також наголосив, що армія потребує не лише бійців на передовій, а й фахівців у тилу — механіків, медиків, логістів та інших спеціалістів.

Щодо 2026 року, Півненко заявив, що Україна має готуватися до подальшого ведення бойових дій, оскільки війна триває, попри дипломатичні зусилля.

За його словами, головним завданням залишається стримування ворога, недопущення проривів та завдання максимальних втрат противнику.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир Сил безпілотних систем "Мадяр" заявив, що після війни українцям не варто розраховувати на повернення до мирного життя у тому вигляді, яким воно було до повномасштабного вторгнення.



Джерело: https://lb.ua/society/2026/04/30/735639_komanduvach_natsgvardiyi.html
