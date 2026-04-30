«Війна назавжди»: Мадяр шокував всіх заявою про закінчення війни

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Командир Сил безпілотних систем "Мадяр" заявив, що після війни українцям не варто розраховувати на повернення до мирного життя у тому вигляді, яким воно було до повномасштабного вторгнення.
Мадяр про те, що війна в Україні не закінчиться
За його словами, він об’єктивно оцінює ситуацію і розуміє, що залишатиметься потенційною ціллю для російських спецслужб. Історично, зазначає військовий, такі структури діють довгостроково та системно, незалежно від змін у владі.
Водночас він наголосив, що це не впливає на його мотивацію чи впевненість у правильності дій. Результати цієї роботи, за його словами, вже відображаються у втраті сил противника.
Мадяр підкреслив, що своє подальше життя планує пов’язати з військовою сферою — зокрема, навчанням, розробками та плануванням.
Окремо він наголосив, що наразі мова не йде про завершення війни. За його оцінкою, можливим є лише її зупинка після визначення нових правил, але не повне завершення.
Військовий закликав оцінювати ситуацію без ілюзій і без очікувань швидкого повернення до довоєнного життя.